1992. Wohnungseinbruch – Fürstenried

Am Dienstag, 20.12.2022, von 09:15 Uhr bis 10:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Fürstenried. Im ersten Obergeschoss konnten die Täter gewaltsam in eine Wohnung eindringen.

Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es gelang ihnen mit einer Beute (Schmuck und hochwertige Uhren) im Wert von mehreren Tausend Euro unerkannt zu entkommen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bellinzonastraße und Tessiner Straße (Fürstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1993. Einsätze im Zusammenhang mit Klimaaktivisten

Am Dienstag, 20.12.2022, gegen 15:00 Uhr, versuchten insgesamt vier Klimaaktivisten auf Höhe des Stachusbrunnen, die Fahrbahn des Karlsplatzes, Fahrtrichtung Lenbachplatz, zu blockieren. Die Personen betraten die Fahrbahn und versuchten sich auf die Asphaltdecke zu kleben. Aufgrund des zeitnahen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte dieses Vorhaben bei drei Personen verhindert werden. Einer Person gelang es sich auf die linke Fahrspur des Karlsplatzes zu kleben. Aufgrund der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München lag durch dieses Vorgehen eine verbotene Versammlung vor. Die festklebende Person wurde in der Folge durch Polizeibeamte von der Straße gelöst. Dies war gegen 15:30 Uhr abgeschlossen. Alle vier Personen wurden im Anschluss zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht. Sie wurden in der Folge gegen 17:45 Uhr alle wieder entlassen.

In Bezug auf die Aktion am Dienstag, 20.12.2022, gegen 08:00 Uhr, wurde bei sieben Personen ein Gewahrsam zur richterlichen Prüfung vorgelegt. Hier wurde über den Ermittlungsrichter verfügt, dass drei Personen sofort entlassen werden. Bei einer Person wurde der Gewahrsam bis 21:00 Uhr und bei drei weiteren Personen bis 23:00 Uhr bestätigt. Bei allen Personen wurde der richterlich angeordnete Gewahrsam zu den festgelegten Zeiten wieder beendet.

Am Mittwoch, 21.12.2022 kam es gegen 08:30 Uhr auf der Ampfingstraße / Ecke Berg-am-Laim-Straße (Fahrtrichtung stadteinwärts) zu einer erneuten nicht angezeigten Versammlung der Klimaaktivisten. Hier befanden sich insgesamt zehn Personen vor Ort, welche eine Blockade durchführten. Sieben Personen klebten sich auf der Fahrbahn fest. Zwei Personen klebten sich aneinander und setzten sich mit der zehnten Person zusammen auf die Straße. Auch hier griff wieder die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München. Um kurz nach 10:00 Uhr waren schließlich alle Personen gelöst. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden alle zehn Personen mit auf eine Polizeidienststelle genommen.