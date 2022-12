ESSENBACH, LKR. LANDSHUT. Ein bislang unbekannter Mann hat gestern (20.12.2022) Vormittag, gegen 10.15 Uhr, einer 74-jährigen Frau ihren Stoffbeutel mit Lebensmittel entwendet.

Gestern Nachmittag verständigte die 74-jährige Frau schließlich die Polizei. Demnach befand sich die Frau zur Tatzeit, etwa gegen 10.15 Uhr, vor ihrer Wohnungstüre als sie plötzlich von einem unbekannten Mann zur Seite geschubst wurde und ihr einen Stoffbeutel mit Lebensmittel im Wert von rund fünf Euro von ihrem Rollator gerissen hat. Die Frau blieb unverletzt, der Mann konnte unerkannt entkommen.

Der Unbekannte wird auf ca. 35 Jahre geschätzt, ca. 180 cm groß, er soll vollständig schwarz bekleidet gewesen sein, außerdem soll er eine schwarze Mütze und schwarze Stiefel getragen haben; er soll eine Narbe oder eine Tätowierung an der rechten Wange, sowie dunkle Haare und dunklen Teint gehabt haben.

Zeugenaufruf der Kripo Landshut

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet in dem vorliegenden Fall um Zeugenhinweise. Wer am Dienstag, 20.12.2022, gegen 10.15 Uhr den Überfall, der sich zwischen der Eichenstraße und der Buchenstraße ereignete, beobachtet hat und hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 21.12.2022, 13.10 Uhr