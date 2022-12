LKR. EBERSBERG; Nach intensiven Ermittlungen gelang den Rauschgiftfahndern der Kripo Erding ein Schlag gegen die Rauschgiftszene im Landkreis Ebersberg. Mit Unterstützung des mobilen Einsatzkommandos des Bayerischen Landeskriminalamtes konnten rund 800 Gramm Crystal-Meth sichergestellt und ein 32-jähriger bulgarischer Rauschgifthändler festgenommen werden.

Bereits Anfang September geriet der 32-Jährige ins Visier der Erdinger Kriminalpolizei. Es lagen konkrete Anhaltspunkte vor, wonach der Bulgare an seinem Wohnort im Landkreis Ebersberg im größeren Stil mit Drogen Handel treibt. Dieser Verdacht erhärtete sich nach wochenlangen Ermittlungen. Es stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige seinen Kundenstamm überwiegend mit der äußerst gefährlichen Droge Crystal-Meth und anderen harten Drogen versorgte.

Nach einer Beschaffungsfahrt nach Berlin konnte der 32-Jährige dann am Freitag, den 02.12.2022, auf der Rückfahrt festgenommen werden. Bei der Festnahme konnten 730 Gramm Cystal-Meth sowie ein Klappmesser, das der Mann griffbereit mitführte, sichergestellt werden. In seiner Wohnung beschlagnahmten die Ermittler weiteres Crystal-Meth, kleinere Mengen Kokain und Marihuana sowie eine zugriffsbereit geladene Federdruckpistole mit Stahlkugeln. In einem der Fahrzeuge des Tatverdächtigen konnte ein Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray sichergestellt werden.

Der Bulgare wurde u.a. wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen unter Mitführung einer Waffe dem Haftrichter vorgeführt. Nach Ausstellung eines Untersuchungshaftbefehls wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.