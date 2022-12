ROSENHEIM. Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Dienstagmittag, 20. Dezember 2022, einer Passantin in einer Grünanlage in der Rosenheimer Innenstadt die Handtasche zu entreißen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Dienstag, 20.12.2022, gegen 11:50 Uhr betrat eine 47-jährige Frau von der Salinstraße kommend die Grünanlage „Salingarten“ in Rosenheim und wollte diese in Richtung der Geschäftszeile in der Münchner Straße durchqueren. Als sie an der ersten Parkbank vorüberging, trat ihr ein unbekannter Mann entgegen und riss an ihrer Handtasche. Die Frau wehrte sich nach Leibeskräften und hielt ihre Tasche fest, wodurch diese kaputt ging. Der unbekannte Mann entfernte sich umgehend aus der Grünanlage.

Die 47-jährige begab sich in ein Geschäft in der Münchner Straße, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Daraufhin wurden zahlreiche Streifenbesatzungen an den Tatort beordert und eine Tatortbereichsfahndung eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim übernahm die ersten Ermittlungen, die in weiterer Folge nun durch das Fachkommissariat 2 geführt werden.

Es stellte sich heraus, dass es dem unbekannten Mann gelang, der Frau eine EC-Karte sowie den Transponder ihrer Arbeitsstätte zu entwenden. Auch das Mobiltelefon der Frau wurde beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden für das glücklicherweise unverletzt gebliebene Opfer auf rund 250 Euro.

Der unbekannte Mann konnte flüchten und wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1.80 m groß, ca. 35 Jahre alt;

Schlanke Figur, helle Hautfarbe; keine Brille, kein Bart

Der Mann sprach deutsch

Bekleidung: dunkle Kleidung, schwarze Mütze und Handschuhe

Die Kripo Rosenheim ist zur Klärung der Tat auf der Suche nach Zeugen:

Wer konnte am Dienstagmittag, 20.12.2022, gegen 11:50 Uhr den versuchten Handtaschenraub in der Rosenheimer Grünanlage „Salingarten“ beobachten?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten bzw. wem ist der männliche Tatverdächtige bekannt?

Wer kann sonst Hinweise, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können, geben?

Hinweise können bei der Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.