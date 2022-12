31-Jähriger entwendet Krankentransportwagen samt Patientin – Tatverdächtiger in Bezirkskrankenhaus eingewiesen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein 31-Jähriger, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, entwendete am Dienstagnachmittag einen Krankentransportwagen, in dem sich noch eine Patientin befand. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später im Stadtgebiet aufgefunden werden. Der Mann wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Dem aktuellen Sachstand nach befand sich der Krankentransportwagen mit zwei Patientinnen am Klinikum am Hasenkopf. Während eine Patientin im Krankenhaus an das dortige Personal übergeben worden ist, verblieb eine 22-Jährige, die nach Hause gefahren werden sollte, im Fahrzeug. Ein offenbar psychisch belasteter 31-Jähriger erkannte den unversperrten Krankentransportwagen, setzte sich in diesen und fuhr damit davon. Die 22-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt immer noch im Fahrzeug.

Der 31-Jährige fuhr mit dem Wagen wenige Kilometer ins Stadtgebiet, wo das Fahrzeug bereits kurze Zeit später aufgefunden werden konnte. Der Mann konnte schließlich nach rund 20 Minuten im Bereich der Rosenseeklinik, wo er die 22-jährige Patientin offensichtlich abgeben wollte, vorläufig festgenommen werden. Die 22-Jährige wurde anschließend wohlbehalten nach Hause gebracht.

Bei dem Mann, der offenbar auch unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts einer Freiheitsberaubung, dem Diebstahl des Krankentransportwagens und einer Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Einbruch in Einfamilienhaus – Nachbar beobachtet flüchtige Täter

GROßOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwei Unbekannte sind am späten Dienstagabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Ob etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Aschaffenburger Kriminalpolizei.

Dem Sachstand hat sich der Einbruch in das Anwesen “In der Au“ gegen 22:00 Uhr ereignet. Ein aufmerksamer Nachbar, der auch wusste, dass die Eigentümer nicht zu Hause sind, konnte Licht am Haus wahrnehmen und zwei Personen beobachten, die von dem Einfamilienhaus geflüchtet sind.

Nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen an das Haus und konnte hierbei auch ein gewaltsam geöffnetes Fenster feststellen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden flüchtigen Tätern verlief ergebnislos.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

• Täter 1: 175 cm groß, schlank, dunkel gekleidet und trug weiße FFP2-Maske

• Täter 2: deutlich kleiner, war ebenfalls dunkel gekleidet und trug weiße FFP2-Maske

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat ihre Ermittlungen vor Ort aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen unter Tel. 06021/857-1733.

Verkehrsunfall beim Linksabbiegen - 34-Jährige schwer verletzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall auf der Ludwigsallee ist am Dienstagnachmittag eine 34-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen wollte die 34-Jährige mit ihrem Mitsubishi gegen 15.50 Uhr vom Bohlenweg aus kommend nach links auf die Ludwigsallee abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Audi, der in Richtung Klinikum fuhr.

Die 34-Jährige wurde durch die Wucht des Aufprall schwer verletzt. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war zum Unfallzeitpunkt mit insgesamt drei Personen besetzt. Ein Jugendlicher, der auf der Rücksitzbank saß, kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Insassen kamen dem Sachstand nach mit dem Schrecken davon.

Neben Polizei und Rettungsdienst befand sich auch die Aschaffenburger Feuerwehr im Einsatz. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf rund 30.000 Euro belaufen.

Geldbeutel aus Fahrradkorb entwendet - Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

ASCHAFFENBURG. Am Dienstagmorgen haben zwei bislang noch Unbekannte Täter eine Fahrradfahrerin bestohlen, die auf dem parallel zum Südring verlaufenden Radweg unterwegs war. Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Gegen 09.30 Uhr hatte die Fahrradfahrerin an einer Ampel in der Schweinheimer Straße Ecke Carl-von-Linde-Platz anhalten müssen. Zwei Unbekannte traten von hinten an sie heran und entwendeten einen Jutebeutel aus dem Fahrradkorb, in dem sich ihr Geldbeutel befand. Beide Täter ergriffen anschließend die Flucht.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

• Täter 1: Männlich, ca. 40 Jahre alt, etwa 160 cm groß und schlank, unrasiert / 3-Tage Bart, trug eine dunkle Wollmütze und hielt eine Bierflasche in der Hand

• Täter 2: Männlich, ca. 40 Jahre alt, etwa 185 cm groß und schlank, unrasiert / 3-Tage-Bart, komplett schwarz gekleidet, trug ebenfalls eine Wollmütze und hatte eine Bierflasche bei sich

Wer möglicherweise etwas beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Zaun an Firmengelände durchtrennt – Wer kann Hinweise geben?

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Wochenendes hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände verschafft. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Miltenberger Polizei hofft auf Hinweise.

Dem Sachstand nach haben die Unbekannten zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 02:30 Uhr, den Zaun zu einem Firmengelände am Kieswerk durchtrennt und sich auch auf das Grundstück begeben. Ohne Tatbeute sind die Unbekannten wieder geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen

Pkw mit Sommerreifen unterwegs – Wirtschaftlicher Totalschaden an Fahrzeug

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 35-Jähriger bedachte bei seiner Fahrt am Dienstagmorgen ein entscheidendes Detail nicht. Er war auf spiegelglatter Fahrbahn nur mit Sommerreifen unterwegs. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Alzenauer Polizei.

Der Mann war am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, mit seinem Seat in der Hauptstraße unterwegs und kam auf der eisglatten Fahrbahn im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Hauswand, was an seinem Pkw, der nur mit Sommerreifen ausgestattet war, einen Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro zur Folge hatte.

Die unterfränkische Polizei gibt die folgenden Tipps:

• Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit Winterreifen aus, wenn Sie auch bei winterlichen Straßenverhältnissen auf Ihr Fahrzeug angewiesen sind. Als Faustregel gilt, dass man Winterreifen von "O" bis "O" fahren sollte, also von Oktober bis Ostern.

• Denken Sie auch an Eiskratzer und Besen zum Schnee abfegen.

• Säubern Sie alle Scheiben von Eis und Schnee, dies gilt auch für Beleuchtung und Kennzeichen. Zudem müssen auch Schnee und Eis vom Dach entfernt werden, damit diese nicht auf andere Verkehrsteilnehmer herunterfallen oder deren Sicht beeinträchtigen.

• Füllen Sie das Scheibenwaschwasser auch mit ausreichendem Frostschutz auf.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 10:35 Uhr und 12:25 Uhr, wurde ein in der Kirchstraße, auf dem Parkplatz gegenüber dem Rathaus, geparkter blauer Ford Focus angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr hat ein Unbekannter am Dienstag den Schornstein einer Heizanlage an der „Alten Steige“ angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.