VILSHOFEN, LKR. PASSAU. Gestern (20.12.2022) kam es in der Region zu vermehrten Anrufen sog. Telefonbetrüger. Eine 75-Jährige haben die Betrüger um Geld und Schmuck gebracht.

Mit einem sog. „Schockanruf“ machte man der Seniorin glaubhaft, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Damit die Tochter nicht in Haft kommt, solle die Frau eine Kaution übergeben. In der Annahme, es würde sich bei der Anruferin tatsächlich um eine Polizeibeamtin handeln und der geschilderte Unfall der Wahrheit entsprechen, besorgte die 75-Jährige Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro und übergab es gegen 12.30 Uhr an eine unbekannte Kurierin.

Die Abholerin wird folgendermaßen beschrieben - Zeugenaufruf

Ca. 35 Jahre alt, etwa 170 cm groß, glatte, nackenlange Haare, sie war mit einer roten Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen zu dem Betrugsfall übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer gestern (20.12.2022) in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.45 Uhr verdächtige Beobachtungen (Personen und/oder Fahrzeuge) im Bereich Kubinstraße/Carossaring (Parkplatz Lidl) und der Josef-Groll-Straße gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Vilshofen, Tel. 08541/9613-40, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt erneut vor den nach wie vor aktuellen Betrugsmaschen am Telefon, insbesondere vor den derzeitigen „Schockanrufen“. Alleine bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern gingen seit Jahresbeginn über 1700 Mitteilungen besorgter Bürgerinnen und Bürger über Anrufe der Telefonbetrüger ein. In den meisten Fällen scheiterten die Betrüger allerdings, da die Angerufenen den Betrugsversuch noch rechtzeitig erkannt haben.

Seien Sie misstrauisch – Warnsignale am Telefon

Der Anrufer beginnt das Gespräch mit einer Art „Ratespiel“ („Rate mal, wer am Telefon ist“).

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben, bzw. Bargeld und/oder Wertsachen für eine Kautionsforderung am Telefon einfordern!!

Der Anrufer benötigt kurzfristig und schnell Hilfe in Form von Bargeld, kann dies aber nicht persönlich abholen.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand nach Ihren finanziellen Verhältnissen erkundigt.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer „110“ an. Sollten Sie bei der Polizei zurückrufen, drücken Sie dabei nicht die „Rückruftaste“, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen. Wählen Sie die Nummer SELBST!

Lassen Sie sich nicht weiterverbinden. Bestehen Sie darauf, selbst bei Ihrer zuständigen Polizeiinspektion nachzufragen und wählen Sie die Ihnen bekannte Nummer, nachdem Sie einmal richtig aufgelegt haben.

So können Sie Ihre (Groß-) Eltern und Angehörigen schützen

Helfen Sie Ihren Angehörigen und Bekannten dabei, gegebenenfalls den Vornamen im Telefonbucheintrag abkürzen zu lassen oder entfernen Sie den Eintrag im Telefonbuch vollständig. Die Täter suchen im Telefonbuch nach Vornamen, die überwiegend der älteren Bevölkerungsgruppe zuzuordnen sind.

Bestärken Sie Ihre Angehörigen darin, einfach aufzulegen, wenn ein Anruf verdächtig erscheint. Anschließend sollte die Polizei über die Notrufnummer 110 verständigt werden.

Wirken Sie darauf hin, dass Ihre Angehörigen keine größeren Geldbeträge oder Wertgegenstände zuhause aufbewahren.

Informieren Sie sich über die verschiedenen Betrugsformen (Schockanrufe, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Gewinnversprechen usw.).

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 21.12.2022, 10.10 Uhr