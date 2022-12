Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Am frühen Sonntagmorgen soll ein 19-Jähriger einem anderen jungen Mann die Geldbörse und das Handy entrissen haben. Nun sitzt er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.

Sonntagmorgen, kurz vor 5 Uhr, trafen der Tatverdächtige und ein 21-Jähriger in der Kleberstraße in Bamberg aufeinander. Der 19-Jährige soll den 21-Jährigen in den Intimbereich gefasst, umgestoßen sowie dessen Handy und Geldbörse an sich genommen haben. Anschließend ergriff der Mann aus Marokko die Flucht. Der 21-Jährige zog sich eine leichte Knöchelverletzung zu. Beamte der Polizei Bamberg Stadt stellten den Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Anschließend übernahmen die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen.

Am Montag wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ dieser Haftbefehl gegen den jungen Mann. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich unter anderem wegen Raubes strafrechtlich verantworten.