3290 – Streit führt zur Verwendung von Pfefferspray

Innenstadt – Am Sonntag (18.12.2022) kam es gegen 04:00 Uhr in einer Diskothek in der Riedingerstraße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Die insgesamt fünf beteiligten Personen wurden deshalb durch die Türsteher aus der Diskothek verbracht. Dort trennten sich die Wege der Gruppen zunächst.

Die Gruppen trafen jedoch auf dem Parkplatz wieder aufeinander. Die Gruppe aus drei Personen wollte mit einem Pkw den Parkplatz verlassen, als sie an den zwei vorherigen „Kontrahenten“ vorbeifuhren. Der Fahrzeugführer blieb stehen, stieg aus dem Pkw aus und fing an einen 23-jährigen Mann aus der Gruppe zu beleidigen. Im Anschluss ging die Person wieder zu dem Pkw, und sprühte dem 23-Jährigen aus dem Fenster mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht. Im Anschluss entfernte er sich mit dem Pkw. Der 23-Jährige erlitt leichte Reizungen an den Augen und wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 cm groß, schlank, circa 25 Jahre alt und hat einen Drei-Tage-Bart. Er fuhr einen grauen Pkw Kombi.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

3291 – Nach Verkehrsunfall: Autofahrer gesucht

Oberhausen – Nachträglich wurde jetzt ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich bereits am 30.11.2022 gegen 09.30 Uhr an der Örtlichkeit Donauwörther Straße / Ratdoltstraße ereignet hat. Eine 84-jährige Rentnerin befand sich an der Unfallörtlichkeit mitten auf der Fahrbahn um diese zu überqueren, als sie von einem abbiegenden Autofahrer erfasst wurde. Dabei prallte die Seniorin auf die Motorhaube und stürzte zu Boden. Der Autofahrer und die Frau unterhielten sich noch an der Unfallstelle, wobei die Seniorin dem unbekannten Autofahrer gegenüber angab, dass es ihr gut gehe. Daraufhin setzte der Mann seine Fahrt fort. Die Seniorin verspürte hinterher Schmerzen im Knie und ging nachträglich zum Arzt.

Dabei wurden diverse Hämatome und eine angebrochene Rippe bei ihr festgestellt.

Der unbekannte Autofahrer wird nun gebeten sich bei der Polizei zu melden, ebenso wie mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrer bzw. zu dessen Fahrzeug geben können.

Hinweise nimmt die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510 entgegen.

3292 – Erfolgreiche Verkehrskontrolle

Pfersee – Bereits am Donnerstag (15.12.2022) wurde durch die Verkehrspolizei Augsburg gegen 14:45 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in der Gellertstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen eines zurückliegenden Körperverletzungsdelikts vorlag. Der 21-Jährige wurde deshalb festgenommen.

Zudem konnte noch festgestellt werden, dass gegen den Mann ein Fahrverbot vorlag. Gegen den 21-Jährigen wird deshalb nun wegen Fahren trotz Fahrverbots ermittelt.