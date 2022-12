REGENSBURG. Am 19. Dezember 2022 waren Telefonbetrüger aktiv. Eine angerufene Regensburgerin erkannte den Betrug, sodass die Täter ohne Erfolg blieben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am 19. Dezember, gegen 12:20 Uhr, riefen unbekannte Täter bei einer 62-jährigen Regensburgerin an und erzählten die schon häufig von Betrügern verwendete Geschichte vom schweren Verkehrsunfall, der von der Tochter verschuldet worden sei. Eine Kaution in fünfstelliger Eurohöhe, damit die Tochter nicht in Haft müsse, sei zu stellen. Die Regensburgerin erkannte den Betrugsversuch sofort, es kam nicht zur Vollendung.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Im vorliegenden Fall erkannte die Angerufene den Betrug. Damit auch Sie beim nächsten Mal rechtzeitig Bescheid wissen, hier die wichtigsten Tipps gegen Callcenter-Betrüger kurz zusammengefasst: