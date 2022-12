ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Die intensiven Ermittlungen und Überwachungsmaßnahmen nach einer Serie von Kellereinbrüchen im Stadtgebiet waren am späten Sonntagabend von Erfolg gekrönt. Zwei dringend Tatverdächtige konnten auf frischer Tat bei einem Einbruch festgenommen werden und wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Die beiden Männer sitzen in Haft.

Serie von Einbrüchen in Keller seit November

Wie bereits berichtet, ist es seit November immer wieder zu Einbrüchen in Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern gekommen. Die Täter hatten es hierbei stets größtenteils auf Alkoholika und teilweise auf Elektronik- und Haushaltsgeräte und in Einzelfällen auf Fahrräder abgesehen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat sowohl ihre Ermittlungen zu den bekannten Fällen, aber auch die Präsenz in den betroffenen Stadtteilen intensiviert und mit Hochdruck an der Identifizierung des oder der Täter gearbeitet.

Festnahme am späten Sonntagabend

Im Rahmen von erneuten, gezielten Überwachungsmaßnahmen konnten Beamte der Zentralen Einsatzdienste der Aschaffenburger Polizei im Bereich der Herrleinstraße zwei Personen feststellen, die sich an einem dortigen Mehrfamilienhaus aufgehalten hatten. Als sie dieses kurze Zeit später verlassen haben, wurden die beiden Männer im Alter von 35 und 58 Jahren durch die Streife einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte in der mitgeführten Tasche mutmaßliches Diebesgut – unter anderem eine Kaffeemaschine - aufgefunden werden.

Die beiden Männer wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Im betroffenen Mehrfamilienhaus konnte in der Folge tatsächlich ein frisch aufgebrochenes Kellerabteil festgestellt werden.

Vorführung am Montag – Beide Männer in Haft

Nach einer Nacht in der Haftzelle der Aschaffenburger Polizei erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Montag die Vorführung der Männer am Amtsgericht Aschaffenburg. Der Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls die Untersuchungshaft an. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind unterdessen noch nicht abgeschlossen. Diese prüfen nun, für wie viele der genannten Einbrüche in Kellerabteile im Stadtgebiet die Tatverdächtigen in Frage kommen.