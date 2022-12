UNTERFRANKEN. Nachdem sich Zahl der glatteisbedingten Unfälle am Montagmorgen noch in Grenzen gehalten hatte, war für die unterfränkische Polizei in den vergangenen Stunden alle Hände voll zu tun. Rund 230 Verkehrsunfälle wurden der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums am Dienstag, im Zeitraum zwischen 02.30 Uhr und 11.00 Uhr, gemeldet. In den allermeisten Fällen blieb es glücklicherweise bei Blechschäden.

Ab den frühen Morgenstunden des Dienstags herrschten in allen unterfränkischen Regionen schwierige Straßenbedingungen. Besonders viele Verkehrsunfälle ereigneten sich in Mainfranken und im Bereich Main-Rhön. Am Bayerischen Untermain blieb die wetterbedingte Einsatzlage dagegen relativ entspannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kamen bei nur fünf der insgesamt rund 230 Verkehrsunfälle Personen zu Schaden. Schwerwiegend verletzt wurde offenbar jedoch niemand. Nach einem Lkw-Unfall in Hammelburg war die Kreisstraße KG12, die in Richtung Westheim führt, stundenlang gesperrt. Das Fahrer des Gespanns hatte auf Höhe des Ortsschildes offenbar glatteisbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, woraufhin der mit rund 20 Tonnen Hackschnitzel beladene Anhänger auf die Seite kippte und sich ein Teil der Ladung auf der Fahrbahn verteilte.

Auch wenn sich die Lage auf den unterfränkischen Straßen inzwischen deutlich entspannt hat, rät die unterfränkische Polizei weiterhin zu besonderer Vorsicht. Es ist nach wie vor mit Eisglätte im gesamten Regierungsbezirk zu rechnen.