1990. Einsätze im Zusammenhang mit Klimaaktivisten

Am Dienstag, 20.12.2022, kam es gegen 08:00 Uhr, zu einer zuvor medial angekündigten Aktion von sechs Klimaaktivisten im Bereich der Trambahnhaltestelle am Stachus. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine nicht angemeldete Versammlung von sieben Klimaaktivisten handelte, bei welcher auch entsprechende Transparente genutzt wurden. Diese wurde durch die Aktivisten selbstständig beendet.

Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen konnten bei drei Aktivisten Klebemittel festgestellt werden, weshalb sie zur weiteren polizeilichen Sachbearbeitung zum Polizeipräsidium verbracht wurden. Den drei verbliebenen Klimaaktivisten wurde ein Platzverweis erteilt. Sie entfernten sich nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Gegen 08:15 Uhr konnten durch Polizeikräfte zwei weitere Klimaaktivisten festgestellt werden, die sich ca. 150 Meter entfernt von der ersten Örtlichkeit an der Kreuzung Sonnenstraße/Schwanthaler Straße im Bereich der Sonnenstraße auf die Fahrbahn in Fahrrichtung Stachus setzten. Die beiden Klimaaktivisten klebten dabei aneinander, wobei eine der beiden Personen zudem an der Fahrbahn klebte. Aus diesem Grund wurde der Bereich zwischen Josephspitalstraße und Schwanthaler Straße für den Verkehr gesperrt und dieser sowohl in die Landwehrstraße als auch in die Josephspitalstraße abgeleitet.

Auch hier wurde wieder ein Versammlungscharakter festgestellt. Da es sich um eine nach der Allgemeinverfügung der Stadt München verbotenen Versammlung handelte, wurde die Versammlung aufgelöst. Im weiteren Verlauf versuchten drei weitere Klimaaktivisten, sich an der Fahrbahn festzukleben. Bei zwei Personen konnte dies durch die Einsatzkräfte unterbunden werden. Einer dritten Person gelang es, sich mit ihrer Hand festzukleben.

Die drei nun festklebenden Personen wurden abgelöst. Gegen 08:55 Uhr war die Einsatzsituation beendet. Alle fünf Klimaaktivisten vor Ort wurden im Anschluss der weiteren polizeilichen Sachbearbeitung zugeführt. Hier folgen nun die entsprechenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob Straftaten wie die Nötigung, versammlungsrechtliche Verstöße, Verstöße gegen die Allgemeinverfügung und eine unerlaubte Sondernutzung nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz vorliegen.

Währenddessen konnten durch Einsatzkräfte drei weitere Personen aus der Gruppierung der Klimaaktivisten angetroffen werden, die sich im Bereich Karlsplatz/Prielmayerstraße aufhielten. Zwei von ihnen versuchten, sich an die Fahrbahn zu kleben. Dies wurde aber polizeilich unterbunden. Beide wurden ebenfalls im Anschluss der weiteren polizeilichen Sachbearbeitung zugeführt. Die dritte Person wurde nach Identitätsfeststellung und einem Platzverweis vor Ort entlassen.

Aktuell befinden sich insgesamt zehn Klimaaktivisten, davon sechs männliche im Alter von 18 bis 50 Jahren und vier weibliche im Alter von 21 bis 42 Jahren, zur Prüfung weiterer polizeilicher Maßnahmen im Polizeipräsidium München.

Die Ermittlungen zum Einsatz werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

Insgesamt waren über 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingesetzt.