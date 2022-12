BAYREUTH. Die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Bayreuth hat sich gelohnt. Die Beamten klärten drei Einbrüche.

Fall 1:

Am Mittag des 11. Juli 2022 wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße in Bayreuth eingebrochen. Gut, dass die Bewohner eine Überwachungskamera im Flur installiert hatten. Bei deren Anblick machte der Einbrecher kehrt und trat lieber die Flucht an. Den Ermittlern der Kripo gelang es nach großem Aufwand, einen 36-jährigen kroatischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Italien als Einbrecher zu identifizieren. Neben seinem Strafverfahren erwartet diesen nun die Rechnung für die kaputte Wohnungstüre.

Fall 2:

Am Vormittag des 24. August 2022 drang ein Einbrecher mit Gewalt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Meranierring ein. Dort musste er jedoch feststellen, dass die Räume nicht vermietet waren und deshalb leer standen. Anstatt zu flüchten verließ der Täter ohne Beute die Wohnung und brach direkt danach in die gegenüberliegende Wohnung ein. Dort stahl er aus einem Nachttisch Schmuck und Bargeld im höheren vierstelligen Euro-Bereich. Auch in diesem Fall zahlte sich die Ermittlungsarbeit der Bayreuther Kripo aus. Sie nahmen einen 58-jährigen Tschechen aus Brünn fest, der auch bei der Tschechischen Polizei bestens bekannt ist.

Fall 3:

Von 7. auf 8. September 2022 gingen zunächst Unbekannte die Büroräume einer sozialen Wohngruppe in der Kollwitzstraße an. Die Bewohner waren auf einem Ausflug. Nachdem die Täter mehrere Türen, Schränke und Geldkassetten aufgebrochen hatten, flüchteten sie mit Bargeld im hohen dreistelligen Bereich und diversen anderen Gegenständen. Nach umfangreicher Ermittlungsarbeit der Kripo Bayreuth führte die Spur letztlich zu drei männlichen Schülern aus Bayreuth und Weiden, die nun ebenfalls auf ihr Strafverfahren warten.