Inhalt:

1981. Einbruch in Gaststätte – Ottobrunn

1982. Brand eines Kraftfahrzeuges – Thalkirchen

1983. Streit mit anschließender Körperverletzung – Zamdorf

1984. Raubdelikt – Neuperlach

1981. Einbruch in Gaststätte – Ottobrunn

Über einen frei zugänglichen Hinterhof eines Lokals in Ottobrunn gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Freitag, 16.12.2022, im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr in die Räumlichkeiten. Hierfür öffneten sie zunächst gewaltsam das Oberlichtfenster und drangen so ins Innere der Gaststätte ein.

Im Anschluss durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Zudem öffneten sie gewaltsam zwei in der Gaststätte befindliche Geldspielautomaten und entnahmen das im Automaten befindliche Bargeld. Neben den mehreren Tausend Euro Bargeld aus den Spielautomaten wurden ein Geldbeutel sowie Spirituosen entwendet. Die Täter entfernten sich im Anschluss über den Betretungsweg in unbekannte Richtung. Es entstand darüber hinaus noch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rosenheimer Landstraße, Ottostraße und Seebauerstraße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1982. Brand eines Kraftfahrzeuges – Thalkirchen

Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei wurden am Sonntag, 18.12.2022, gegen 20:00 Uhr zu einem Einsatz am Isarkanal gerufen. Dort war aus bislang unbekannten Gründen ein Pkw (Transporter) in Brand geraten. Der Transporter stand in einer Garage und brannte schließlich komplett aus.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Fahrzeug sowie am Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1983. Streit mit anschließender Körperverletzung – Zamdorf

Am Sonntag, 18.12.2022, gegen 23:00 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Münchner Polizei zu einem Streit in einer Wohnunterkunft in Zamdorf geschickt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 30-jährigen rumänischen Staatsbürger. Dieser hatte Kopf- und Gesichtsverletzungen. Er wurde sofort durch den verständigten Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.

Nach ersten Ermittlungen kam es in der Wohnunterkunft zwischen dem 30-Jährigen und bislang zwei unbekannten Tätern zu einem Streit mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung, woraufhin der 30-Jährige mit einem metallenen Gegenstand angegangen wurde. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter.

Das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 32 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkler Vollbart

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Griesfeldstraße und Kronstadter Straße (Zamdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1984. Raubdelikt – Neuperlach

Am Freitag, 16.12.2022, gegen 19:55 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter einen Supermarkt in Neuperlach. Im Bereich der Kasse legte er zunächst Waren auf das Band. Als die Kassiererin die eingescannte Ware abkassieren wollte und sich die Kassenschublade öffnete, zeigte der Täter eine Schusswaffe vor. Er forderte die Kassiererin nun auf, den Inhalt des Kasseneinschubs auf den Tresen zu legen.

Schließlich entnahm er selbständig das Bargeld im Wert von mehr als tausend Euro aus der Kasse und flüchtete aus dem Laden in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter mit zahlreichen Streifen verliefen erfolglos.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur; schwarze Stoffjacke, schwarzer Schal (Buff), dunkelblaue Jeans, schwarzes Basecap; war mit einer Pistole bewaffnet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Quiddestraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.