NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Am gestrigen Sonntag (18.12.2022) ist in den späten Abendstunden ein Streit unter mehreren Männer in einer Arbeiterunterkunft eskaliert. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kelheim und benachbarter Dienststellen waren im Einsatz.

Gegen 21.45 Uhr wurde die Einsatzkräfte über einen heftigen Streit in einer Unterkunft am Stadtplatz informiert. Ein 40-jähriger Bewohner soll versucht haben, nachdem ihm ein 22-Jähriger eine Machete reichte, im Zuge des Streits mehrere Mitbewohner mit einer Machete zu attackieren. Einen 27-jährigen Bewohner verletzte der 40-Jährige mit der Machete an der Schulter und im Brustbereich, dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Die übrigen Mitbewohner konnten sich zunächst in ihren Zimmern in Sicherheit bringen. Wenig später wurde der 40-Jährige von Einsatzkräften der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Landshut in der Unterkunft widerstandslos festgenommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Die beiden Tatverdächtigen werden heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 19.12.2022, 15.45 Uhr