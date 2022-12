NÜRNBERG. (1523) Am Freitagmittag (16.12.2022) wurde an einer Lärmschutzwand an der BAB 73 im Bereich der Anschlussstelle Nürnberg-Hafen/Ost ein groß dimensioniertes Graffiti mit politischem Bezug festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 12:00 Uhr entdeckten Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei an der Lärmschutzwand ein großflächiges Graffiti. Unbekannte beschmierten die Wand auf einer Fläche von circa 40x4 Metern mit politischen Parolen in den Farben Schwarz, Silber und Rot. Nach ersten Schätzungen beträgt der verursachte Sachschaden mehrere Tausend Euro.

Aufgrund der Größe der Schmierereien wird davon ausgegangen, dass der oder die unbekannten Verursacher Leitern oder anderweitige Aufstiegshilfen eingesetzt haben und nicht nur kurzzeitig vor Ort waren.

Neben den oben genannten Beschädigungen befanden sich zuvor bereits ältere Schmierereien an der Lärmschutzwand.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tatzeit oder mögliche Verursacher geben können, sich unter 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt