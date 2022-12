NÜRNBERG. (1522) Am Samstagabend (17.12.2022) raubte ein Unbekannter ein Mobiltelefon in einer U-Bahn im Nürnberger Stadtteil Röthenbach. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 21:30 Uhr stieg ein bislang Unbekannter an der Haltstelle Röthenbach in den Zug der Linie U2 ein und entwendete einem bereits in der U-Bahn sitzenden 37-Jährigen dessen Mobiltelefon.

Anschließend flüchtete der Unbekannte und wurde hierbei vom Eigentümer des Telefons verfolgt. Als der 37-Jährige den Dieb einholen konnte, wurde er von diesem geschubst und getreten. Letztlich gelang dem Unbekannten die Flucht mitsamt der Beute. Der Eigentümer des Mobiltelefons wurde durch den körperlichen Angriff leicht verletzt und erlitt Hautabschürfungen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 30 Jahre alt, ungefähr 175cm groß, südländisches Erscheinungsbild, unrasiert, trug eine dunkle Jeans und dunkle Jacke sowie eine graue Mütze

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt