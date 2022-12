WENZENBACH, LKR. REGENSBURG. Nach einem Familienstreit musste ein Mann am Wochenende in eine Fachklinik eingewiesen werden. Zuvor spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht.

Am Sonntagnachmittag, 18. Dezember 2022, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Regenstauf nach Wenzenbach gerufen. Ein 41-Jähriger, der zu diesem Zeitpunkt merklich alkoholisiert gewesen ist, geriet mit seiner Familie in Streit. Nach Eintreffen der Polizei legte er einen als Waffe geeigneten Stock ab, verhielt sich jedoch auch gegenüber den Einsatzkräften weiter aggressiv. Bei seiner Gewahrsamnahme spuckte er schließlich einem Beamten ins Gesicht. Ebenso versuchte er die Einsatzkräfte zu beißen und einem Beamten eine Waffe abzunehmen, was misslang bzw. verhindert wurde. Der Randalierer wurde nach einer Blutentnahme schließlich in eine Fachklinik eingewiesen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.