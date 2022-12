3274 – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Innenstadt - Am Freitag (16.12.2022) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 09:15 Uhr ein Fahrzeug, welches auf der Sebastianstraße fuhr. Während der Überprüfung des 26-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer aktuell gültigen Fahrerlaubnis ist und er außerdem per Haftbefehl gesucht wird. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer musste mit auf die Polizeiinspektion kommen. Der 26-Jährige wurde dort nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

3275 – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Göggingen – Am Donnerstag (15.12.2022) im Zeitraum von 16:10 Uhr bis 16:25 Uhr wurde ein grauer Audi Q5 an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der 53-jährige Fahrer parkte seinen Audi auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Bergiusstraße, dort wurde er vom Unbekannten angefahren. Der verursachte Schaden wird aktuell auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

3276 – Wohnwagenbrand auf Campingplatz

Lechhausen – Am Samstag (17.12.2022) gegen 23:10 Uhr brannte ein Wohnwagen, welcher auf einem Campingplatz in der Mühlhauser Straße stand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing dieser Feuer. Der 70-jährige Inhaber und weitere anwesende Personen wurde durch das Feuer nicht verletzt. Das Feuer griff bereits vor Eintreffen der Feuerwehr auf einen benachbarten Wohnwagen über. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Augsburg rasch gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Wohnwägen verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Branduhrsache hat die Kriminalpolizei Augsburg aufgenommen.

3277 – Verkehrsunfall auf Bundestraße

B17 / AS Königsbrunn / Fahrtrichtung Norden – Am Samstag (17.12.2022) gegen 19:45 Uhr war der Geschädigte mit einem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Augsburg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Königsbrunn fuhr ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Renault von der rechten auf die linke Fahrspur. Der von hinten kommende BMW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und sein Fahrzeug schleuderte nach rechts von Fahrbahn. Es blieb auf dem angrenzenden Feld stehen. Außerdem wurde durch den Unfall, ein auf gleicher Höhe, auf der rechten Fahrspur fahrender Mercedes touchiert und beschädigt. Durch die auf den beiden Fahrspuren liegenden Fahrzeugteile wurde ein weiterer von Süden kommender Passat, beim Überfahren der Teile beschädigt. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro an allen Fahrzeugen. Durch den Unfall wurden die Insassen des BMW - Fahrer + Mitfahrer: zwei Erwachsene und zwei Kinder - leichtverletzt, sie wurden zur weiteren Versorgung in das Uniklinikum Augsburg gebracht. Alle weiteren Unfallbeteiligten wurden nicht oder nur leicht verletzt und mussten nicht weiter versorgt werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch mehrere Abschlepper von der Bundesstraße transportiert.

3278 – Dieb - Zeugen gesucht

Univiertel – Am Freitag (16.12.2022) gegen 13:00 Uhr war ein 44-Jähriger in einem Ladengeschäft in der Lilienthalstraße. Dort zog er seine Jacke aus und legte sie auf einen Verkaufstisch, um eine andere anzuprobieren. Er verließ das Geschäft und vergaß seine abgelegte Jacke. Gegen 16:00 Uhr bemerkte der 44-Jährige seinen Verlust und ging zum Geschäft zurück. In der Zwischenzeit wurde die Jacke von einem Unbekannten mitgenommen. In der Jacke befand sich unter anderem sein Geldbeutel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen Hohen zweistelligen Eurobetrag.

Innenstadt – Am Samstag (17.12.2022) gegen 14:00 Uhr war eine 12-Jährige in der City Galerie Augsburg. Sie saß auf einer Bank und stellte ihre Handtasche neben sich ab. Im Anschluss ging das Mädchen in ein Geschäft und bemerkte wenig später, dass sie ihre Handtasche an der Bank vergessen hatte. Die Tasche wurde bereits von einem Unbekannten mitgenommen. In der Tasche befand sich unter anderem ein Geldbeutel und ein rosa iPhone. Der Gesamtbeuteschaden wir auf rund 600 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet in beiden Fällen unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

3279 – Verkehrsunfall - Straßenbahnbetrieb gestört

Lechhausen – Am Samstag (17.12.2022) gegen 14:45 Uhr fuhr ein Lkw aus einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Blücherstraße. Dabei kam er mit seinem Gespann in den von der Fahrbahn linksseitigen Straßenbahnbereich und setzte auf dem Bordstein auf. Der Straßenbahnbetrieb musste unterbrochen werden. Der Lkw konnte von einem Abschlepper nach rund 90 Minuten geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde weder der Lkw noch die Schienen beschädigt. Nach der abschließenden Begutachtung der Unfallstelle konnten alle Straßenbahnen wieder fahren. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Lkw mit Sommerreifen fuhr. Gegen den 41-Jährigen Fahrer und außerdem gegen den Halter des Gespanns wird nun wegen der vorliegenden Ordnungswidrigkeit eine Bußgeldanzeige erstellt.