HILPOLTSTEIN. (1518) Diebe lösten in der Nacht zum Sonntag (18.12.2022) Alarm aus, als sie auf einem Betriebsgelände für Kfz-Recycling in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) auf Beutezug waren. Bereits bereitgelegte Autoteile mussten die Unbekannten zurücklassen und die Flucht ergreifen.

Um kurz nach 01:30 Uhr hatte die Alarmanlage des Recycling-Betriebs in der Daimlerstraße ausgelöst. Als eine Streife der Hilpoltsteiner Polizei an dem Firmengelände ankam, stellten die Beamten fest, dass die Täter den Zaun des Betriebsgeländes durchtrennt hatten und anschließend über ein Fenster in das Hauptgebäude gelangt waren. Offensichtlich waren die Diebe durch die Alarmauslösung bei ihrem Einbruch gestört worden, da mehrere Tüten mit Katalysatoren bereitgelegt, jedoch zurückgelassen wurden.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich der Daimlerstraße aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Erstellt durch: Michael Konrad