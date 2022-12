ZIRNDORF. (1517) Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen für einen Einbruch in Zirndorf (Lkrs. Fürth). Unbekannte Täter sind von Freitag auf Samstag (16./17.12.2022) in ein dortiges Bekleidungsgeschäft eingebrochen.

Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Modegeschäft in der Bibertstraße. Bargeld konnten die Täter in diesem Fall offenbar nicht entwenden, allerdings wies die Kasse entsprechende Beschädigungen auf.

Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei Fürth wird die weiteren Ermittlungen übernehmen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 können sich Zeugen mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad