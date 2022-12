NÜRNBERG. (1516) In der Nacht auf Samstag (17.12.2022) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einer sexuellen Belästigung, als ein zunächst unbekannter Mann eine junge Frau unsittlich berührte. Die Frau verständigte per Mobiltelefon die Polizei und nahm kurzerhand die Verfolgung des Tatverdächtigen auf.

Die Frau hatte sich um kurz 01:30 Uhr in der Rothenburger Straße im Bereich des Plärrers aufgehalten, als sie ein Mann unvermittelt im Intimbereich begrapschte. Da die Frau dem Mann folgte und der Polizei per Mobiltelefon den Standort des Tatverdächtigen durchgab, konnte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Mann kurz darauf stellen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die Beamten führten bei dem Festgenommenen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch und leiteten ein Verfahren wegen sexueller Belästigung ein.

Erstellt durch: Michael Konrad