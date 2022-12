ERLANGEN. (1515) In der Nacht von Freitag auf Samstag (16./17.12.2022) ereignete sich in Erlangen ein Einbruch in eine Bäckereifiliale. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der unbekannte Täter drang offenbar in der Zeit zwischen 19:00 Uhr (Fr) und 05:00 (Sa) gewaltsam über die elektrische Schiebetür in die Geschäftsräume der Filiale in der Paul-Gossen-Straße ein. Hierdurch verursachte der Einbrecher einen Sachschaden, der auf rund 2000 Euro geschätzt wird. Beute machte der Unbekannte nach bisherigem Kenntnisstand nicht.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hinzugezogen. Die Erlanger Kriminalpolizei sucht indes Zeugen für den Einbruch. Personen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich über das Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Konrad