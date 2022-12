NÜRNBERG. (1514) Ein Jugendlicher entwendete am Freitagabend (16.12.2022) Bargeld aus einem Zigarettenautomaten in der Nürnberger Nordstadt. Eine Zivilstreife der Polizei hatte den 17-Jährigen bei seiner Tat beobachtet und konnte ihn trotz zwischenzeitlicher Flucht an seiner Wohnung festnehmen.

Den Zivilbeamten war der 17-Jährige um kurz nach 21:00 Uhr in der Pirckheimerstraße aufgefallen. Dort war der Jugendliche kurz zuvor mit einem geliehenen E-Scooter an einen Zigarettenautomaten herangefahren. Anschließend trat der junge Mann wiederholt gegen das Gerät und entnahm offensichtlich Geld aus dem Ausgabefach. Als die Beamten den 17-Jährigen ansprachen, nahm dieser Reißaus und konnte zunächst unerkannt entkommen. Allerdings ließ er bei seiner Flucht den geliehenen E-Scooter zurück und ermöglichte den Beamten auf diese Weise, seinen Wohnort zu ermitteln.

Als die Polizisten kurz darauf an der Wohnadresse des Jugendlichen klingelten, gab der 17-Jährige den Tatvorwurf zu. Einen kleinen Bargeldbetrag in Münzen, bei dem es sich offensichtlich um die Tatbeute handelte, stellten die Beamten im Zimmer des Tatverdächtigen sicher. Der Jugendliche musste sich anschließend einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen lassen. Zudem wird gegen ihn wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

