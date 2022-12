OLCHING, LKR. FFB; Gestern Nachmittag brannte es in einer Wohnung in Olching. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Nachmittag des gestrigen Tages brach in einer Wohnung in der Heinrich-Kaspar-Schmid-Straße ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Olching, die nach Bekanntwerden des Brandes gegen 16 Uhr umgehend anrückten, konnten das Feuer schnell ablöschen. In der betroffenen Wohnung, die aufgrund der entstandenen Verrußung nicht mehr bewohnbar ist, entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Verletzt wurde niemand.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall wurden von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen. Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.