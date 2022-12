STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in Amlingstadt. Sie entkamen mit der Beute. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Am Freitag zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der alten Heerstraße im Strullendorfer Ortsteil Amlingstadt ein. Sie öffneten dabei gewaltsam die Terrassentür. Anschließend erbeuteten die Täter Schmuck und Elektronikgeräte im vierstelligen Eurobereich. Sie entkamen unentdeckt. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.