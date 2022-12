LOHR A. MAIN, OT SENDELBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Glück im Unglück hatte ein 15-jähriger Jugendlicher, der am Donnerstagabend zu Fuß in Sendelbach unterwegs war. Der junge Mann wurde von einem Pkw erfasst. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.



Der 15-jährige lief gegen 19:20 Uhr in der Sendelbacher Straße auf dem Gehweg in Richtung Würzburger Straße. Dabei musste er die Einmündung zur Amselstraße überqueren. Als er die dortige Fahrbahn überqueren wollte, sah er einen silbernen Pkw Mercedes, welcher von der alten Mainbrücke kam und von dort nach rechts in Richtung Sendelbach abbog. Obwohl der 15-jährige sich bereits auf der Fahrbahn befand, bog der Pkw-Fahrer nun unvermittelt und ohne zu Blinken nach links in die Amselstraße ab.



Dabei übersah der Fahrer offensichtlich den jungen Mann und erfasste ihn frontal, so dass dieser auf die Motorhaube des Fahrzeuges aufgeladen wurde. Der Fahrer hielt anschließend sofort an und zog den 15-jährigen forsch von der Motorhaube. Anstatt sich nach dem Wohlbefinden des jungen Mannes zu erkundigen, beschimpfte der Pkw-Fahrer den 15-jährigen und entfernte sich in Richtung Amselstraße von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der junge Mann wurde nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt, was aber eher dem Zufall geschuldet ist. Er lief zunächst nach Hause und kam anschließend mit seiner Mutter zur Polizei.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine „sportliche“ Limousine der Marke Mercedes in silberner Lackierung mit deutlich hörbarem Auspuffgeräusch und dunklen Ledersitzen, möglicherweise braun, handeln. Ob durch den Anstoß am Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist bisher unklar.

Der männliche Fahrer soll ca. 50 Jahre alt und ca. 190 cm groß gewesen sein. Er hatte nur wenige kurze Haare und einen Kinnbart. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine schwarze Weste, einen schwarzen Pullover mit Aufdruck auf der Brust, blaue Jeans und hohe Sneaker.



Die Polizeiinspektion Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und richtet die folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wem ist ein derartiges Fahrzeug aufgefallen?

Wer fährt so ein Fahrzeug?

Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben?



Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu Fahrer und Fahrzeug geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohr am Main unter 09352/8741-0 zu melden.