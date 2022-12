DACHAU - Am gestrigen Donnerstagnachmittag (15.12.22) wurde der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck ein Brand in einem Gebäude in der Sudetenlandstraße in Dachau mitgeteilt. Wie sich herausstellte, wurden in einem Aufzug eines Mehrfamilienhauses mehrere Zeitungen angezündet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei Eintreffen der Polizeistreife war der Brand bereits durch die Feuerwehr Dachau gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Mehrfamilienhaus jedoch vorsorglich evakuiert.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Eine vorsätzliche Brandstiftung durch eine bislang unbekannte Person kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion in Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 08141/6120 zu melden.