3271 – Betrug: 42.000 € für Corona-Behandlung mit Ritalin

Anhausen - Einen sogenannten Schockanruf erhielt am Donnerstag, 16.12.2022 gegen 13:55 Uhr eine 67-Jährige Frau aus Anhausen. Ein männlicher unbekannter Täter gab sich ihr gegenüber als Arzt aus und behauptete, dass ihr Sohn an Covid erkrankt wäre und im Krankenhaus liegen würde. Er würde die Nacht nicht überleben, wenn er nicht schnellstmöglich Ritalin aus der Schweiz bekommt. Die Kosten würden sich für die sechs notwendigen Injektionen auf je 7.000Euro, also zusammen auf 42.000 Euro belaufen. Die 67-Jährige hatte jedoch zwischenzeitlich ihren Sohn angerufen, was der Täter mitbekam und das Gespräch beendete. Ritalin wird eigentlich zur Behandlung von ADHS eingesetzt. Der Inhaltsstoff fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Das Medikament ist zwar verschreibungspflichtig, aber in Tablettenform auch in der Schweiz mit ca. 55 CHF für 200 Stück deutlich günstiger als das „Angebot“ des betrügerischen Anrufers.

3272 - Verkehrsunfall mit Sommerreifen

B300 / Kühbach - Am Donnerstag, den 15.12.2022, gegen 22:50 Uhr, ereignete sich auf der B300, Höhe Kühbach, ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Pkw-Lenker aus Augsburg befuhr mit seinem Pkw die B300 in Richtung Ingolstadt. Etwa kurz nach der Ausfahrt Kühbach kam der 41-Jährige bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn, kollidierte dort mit einem Baum und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Die freiwillige Feuerwehr Kühbach war zur Verkehrsabsicherung mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Pkw immer noch Sommerreifen montiert waren. Den Fahrer erwartet nun, neben der Schadensregulierung, eine Bußgeldanzeige und evtl. Ärger mit seiner Versicherung.

3273 – Schlagkräftige Fahrgemeinschaft

Reimlingen - Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, eskalierte auf dem Weg in die Arbeit ein Streit bei einer Fahrgemeinschaft. Nachdem der Beifahrer zu spät abgeholt wurde, kam es im Pkw zu einem Streit. Anschließend fuhr der Fahrer rechts ran und die beiden Männer schlugen sich gegenseitig in das Gesicht. Anstatt in die Arbeit kamen beide mit einer blutigen Nase in das Krankenhaus Nördlingen.