BAYREUTH. Mitte November trat im Innenstadtbereich Bayreuth ein Exhibitionist auf. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht jetzt zwei bestimmte Zeuginnen.

Gleich zweimal innerhalb weniger Tage trieb in der Bayreuther Innenstadt ein Exhibitionist sein Unwesen. Zwei Fußgängerinnen hatten keine Wahl und mussten dem Tatverdächtigen dabei zusehen, als er sexuelle Handlungen an sich durchführte. Umfangreiche Ermittlungen führten die Bayreuther Kripo nun zum Täter. Der Mann konnte festgenommen werden. Jetzt suchen die Ermittler nach den beiden Fußgängerinnen:

Fall 1:

Am Freitagabend, 18.11.2022, am Radweg hinter dem Eisstadion am Roten Main. Hier trat der Täter zu ersten Mal auf. Sein Opfer: Eine Frau mit Kleinkind in einem Kinderwagen (Buggy). Die Dame trug einen schwarzen Mantel mit Kapuze und eine helle Mütze. Sie sprach in diesem Moment in vermutlich osteuropäischer Sprache in ihr Handy.

Fall 2:

Am Montagabend, 21.11.2022, im Hofgarten. Im Bereich des Spielplatzes am Eingang Jean-Paul-Straße. Hier fiel der Täter zum zweiten Mal auf. Sein Opfer: Eine Frau in weinroter Winterjacke mit Kapuze. Als der Mann ihr gegenübertrat, drohte sie ihm noch mit der Polizei.

Die beiden Frauen werden gebeten sich zu melden. Sollten Sie sich selbst oder eine Bekannte in der Beschreibung wiedererkennen, kontaktieren sie bitte die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.