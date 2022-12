REGENSBURG. Drei Männer sollen am Donnerstagabend alkoholische Getränke aus einer Tankstelle gestohlen haben. Bei ihrer Flucht verletzte ein Tatverdächtiger einen Beamten im Gesicht.

Durch einen Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde am Donnerstag, 16. Dezember 2022, gegen 23.30 Uhr über Notruf ein Ladendiebstahl mehrerer Six-Packs Bier in der Landshuter Straße mitgeteilt. Flüchtig seien drei Täter, welche durch den Sicherheitsdienstmitarbeiter und einen weitere Angestellten verfolgt würden. Bei der Flucht hätten die Männer mit vollen Bierflaschen in Richtung der Angestellten geworfen. Im Laufe der Fahndung konnte die Polizei zwei Verdächtige des mutmaßlichen Trios (20, 23 und 27 Jahre alt) in der Nähe festnehmen. Hierbei schlug einer der beiden nach einem verfolgenden Polizeibeamten und traf ihn am Kopf. Durch den Schlag erlitt der Beamte eine Wunde im Gesicht, welche mit mehreren Stichen genäht werden musste. Er musste seinen Dienst beenden und fällt für mehrere Tage aus. Der dritte flüchtige Tatverdächtige konnte bei der Heimkehr in eine nahegelegene Unterkunft festgenommen werden.

Die Ermittlungen, u.a. wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und der versuchten gefährlichen Körperverletzung, werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.