MARKT INDERSDORF, LKRS.DACHAU.Bei der Kollision eines Winterdienstfahrzeuges mit einer S-Bahn wurden am Vormittag zwei Personen verletzt. Derzeit laufen Bergungs- und Evakuierungsmaßnahmen.

Gegen 10:40 Uhr war ein Schneeräumfahrzeug am S-Bahn-Haltepunkt Markt Indersdorf mit Winterdienstarbeiten beschäftigt. An einem unbeschrankten Bahnübergang kam es bei Bahnkilometer 16,8 zum Zusammenstoß mit einer in Richtung Dachau fahrenden S-Bahn.

Hierbei wurde der Fahrer des Winterdienstfahrzeuges schwer verletzt, der Zugführer erlitt einen Schock. Nach derzeitigem Stand wurde keiner der 15 Fahrgäste der Bahn verletzt. Derzeit ist eine Vielzahl von Rettungskräften vor Ort.

Die S-Bahn-Verbindung wird voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt sein.