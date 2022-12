1974. Bauarbeiter auf Baustelle verschüttet – Laim

Am Donnerstag, 15.12.2022, gegen 14:45 Uhr, war ein 47-jähriger Bauarbeiter mit Wohnsitz im Landkreis München mit Schalungsarbeiten an einer Baustelle in der Gotthardstraße beschäftigt. Hierbei stürzte er in die Baugrube und wurde bis zum Kopf von nachrutschendem Erdreich unter Steinen verschüttet. Seine Kollegen versuchten zunächst ohne Erfolg, den 47-Jährigen mit den Händen auszugraben. Da dies keinen Erfolg brachte, wurde er mit Hilfe von Seilen, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, gesichert.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte und der Polizei, wurde der 47-Jährige mit einer Drehleiter sowie Seilen vor weiterem Abrutschen gesichert. Ein Notarztteam konnte nun eine kurze Erstversorgung durchführen. Zeitgleich wurde versucht, das nachdrückende Erdreich abzutragen sowie eine Stabilisierung mit Bauholz herbeizuführen.

Nach mehr als eineinhalb Stunden konnte der 47-Jährige aus seiner Zwangslage befreit werden. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Betreuung der unter Schock stehenden Arbeitskollegen stand ein Kriseninterventionsteam bereit.

Das Kommissariat 13 (u.a. Betriebsunfälle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde im Rahmen von Kanalarbeiten eine Baugrube mit einem Bagger ausgeschaufelt. Im weiteren Verlauf löste sich aus bislang unbekannter Ursache eine größere Menge Kies und Erde und verschüttete den in der Baugrube arbeitenden 47-Jährigen.