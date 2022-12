WÜRZBURG. Beamte der Bundespolizeiinspektion Würzburg haben bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof größere Mengen Betäubungsmittel sichergestellt und zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren wurden zur weiteren Sachbearbeitung der Kriminalpolizei Würzburg überstellt. Beide befinden sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft und richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

Kurz vor 17.30 Uhr am Mittwochabend kontrollierten Bundespolizisten die beiden Zugreisenden, die offenbar auf dem Rückweg nach Regensburg einen Zwischenstopp in Würzburg eingelegt hatten. Im Gepäck der jungen Männer stellten die Beamten zwei Päckchen mit knapp 350 Gramm Haschisch sowie eine Plombe mit einigen Gramm Amphetamin sicher. Den Tatverdächtigen wurde daraufhin die vorläufige Festnahme erklärt. Die weiteren Ermittlungen wurden in der Folge von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Würzburg übernommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Festgenommenen am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen die Männer die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menger anordnete. Beide sitzen inzwischen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.