KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach dem Überfall auf eine Bankfiliale am Donnerstagabend laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg auf Hochtouren. Anhand der vermutlichen Fluchtroute des Täters erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Überfall am Donnerstagabend

Wie bereits berichtet, hat der Unbekannte die Bankfiliale in der Aschaffenburger Straße am Donnerstag, gegen 17:10 Uhr, betreten und die Angestellten unter Vorhalten einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Im Anschluss flüchtete der Täter, gegen 17:20 Uhr, mit der Tatbeute – einen hohem Bargeldbetrag, der weiterhin Gegenstand der Ermittlungen ist - aus der Filiale. Eine großangelegte Fahndung der Dienststellen am Bayerischen Untermain und aus dem benachbarten Hessen verlief ergebnislos.



Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen – Hinweise auf Fluchtweg

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am Abend die Ermittlungen im Bereich des Tatorts aufgenommen. Neben umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen konnte mit Unterstützung von Personensuchhunden der mutmaßliche Fluchtweg des Täters rekonstruiert werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Unbekannte von der Bank aus zunächst zu Fuß auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Karlstein geflüchtet und dann in Richtung Main gelaufen ist. Dort ist der Täter in ein Fahrzeug gestiegen und in der Folge mit diesem über den dortigen Radweg geflüchtet. Insbesondere in Bezug auf den am Radweg abgestellten Pkw erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise von Zeugen.

Fragen an die Bevölkerung

Wem ist im Bereich des Mains in Kleinostheim am Donnerstagnachmittag bzw. frühen Donnerstagabend ein dort geparkter Pkw aufgefallen?

Wem ist nach der Tat ein Pkw aufgefallen, der auf dem Radweg am Main gefahren ist?

Wem ist am Donnerstag oder bereits vorher in der Bankfiliale eine Person aufgefallen, die sich verdächtig verhalten hat?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.