HEIMENKIRCH. Am Nachmittag des 15.12.2022 wurde eine 49-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Die Pkw-Lenkerin befuhr die Staatsstraße 2378 von Riedhirsch kommend in Richtung Lindenberg. Auf dieser Strecke kam sie aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Fahrzeug des Gegenverkehrs. Der Pkw wurde aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes so weit zurück geschleudert, dass er mit einem weiteren, heranfahrenden Fahrzeug erneut kollidierte und letztendlich auf der Grünfläche neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Glücklicherweise wurden die anderen Verkehrsteilnehmer nicht verletzt. Die Fahrzeugführerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Sie kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. (PI Lindenberg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).