DEGGENDORF. Gestern, 14.12.2022, griff ein 38-Jähriger seine 66-jährige Mutter in deren Wohnung im südöstlichen Stadtbereich an. Hierbei soll er sie mit einem stumpfen Gegenstand am Kopf verletzt haben. Der Mann konnte vorläufig festgenommen werden. Die Mutter wurde verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die 66-Jährige rief gegen 20.28 Uhr selbst die Polizei, da ihr Sohn sie in ihrer Wohnung attackierte und sie dabei mehrfach mit einem stumpfen Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben soll. Der 38-Jährige konnte in seiner Wohnung im gleichen Wohnhaus von Kräften der Polizeiinspektion Deggendorf widerstandslos festgenommen werden. Die Mutter wurde am Tatort erstversorgt und schließlich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sie erlitt durch die Schläge Kopfverletzungen und befindet sich aktuell noch in stationärer Behandlung. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging gegen den Beschuldigten ein Unterbringungsbefehl durch den Haftrichter am Amtsgericht Deggendorf. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Klinik im Freiheitsentzug.

Veröffentlicht: 15.12.2022, 15:33 Uhr