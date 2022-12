3266 – Wohnungseinbruch

Wittislingen – Am gestrigen Mittwoch (14.12.2022) wurde in der Zeit zwischen 01.30 und 09.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hochstiftstraße (im Bereich der 20er Hausnummern) eingebrochen. Der unbekannte Täter schlug eine Fensterscheibe ein und durchsuchte dann im Haus alle Räumlichkeiten. Entwendet wurde letztlich eine Schmuckschatulle mit Goldschmuck im unteren bis mittleren vierstelligen Wert.



Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09071/56-0. Außerdem wird ein Tatzusammenhang zwischen dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Finningen/Mörslingen vom 12.12.2022 geprüft

(siehe Pressemeldung Nr. 3261 vom 14.12.2022).

3267 – Brand einer landwirtschaftlichen Halle

Laugna – Heute Nacht (15.12.2022) gegen 01.45 Uhr, wurde der Vollbrand einer landwirtschaftlich genutzten Halle im Mooshoffeld gemeldet. In der Halle waren u. a. auch Maschinen samt einer Werkstatt untergebracht. Die örtlichen Feuerwehren mit über 100 Einsatzkräften konnten das Feuer geraume Zeit später löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Einschätzungen zufolge dürfte der Brandschaden bei etwa 200.000 Euro liegen. Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Von einem vorsätzlichen Brandstiftungsdelikt wird derzeit nicht ausgegangen.