1966. Schockanruf: Ein Opfer packt aus – Münchner Polizei veröffentlicht außergewöhnliches Präventionsvideo mit Originalaufnahmen

Angerufen wird jeder mal, aber erfahren, dass die eigene Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte?! Herr Gärtner hat so einen Schockanruf erhalten und wusste sofort: Das ist ein Trickbetrug.

Er blieb ruhig und ging scheinbar auf die Forderungen der Telefonbetrüger ein; Sollte eine hohe „Kaution“ für die vermeintliche Tochter bezahlen. Was die Kriminellen jedoch nicht wussten: Herr Gärtner hatte zwischenzeitlich über einen anderen Telefonanschluss die Münchner Polizei verständigt und hielt die Täter nur hin. Am Ende stand die Festnahme des Abholers. Den gesamten Ablauf schildert er nun eindrücklich in einem Video.

Das Video mit Originalaufnahmen des Telefongesprächs sowie weitere Informationen zum organisierten Callcenterbetrug gibt es unter: https://www.polizei.bayern.de/muenchen/callcenterbetrug

1967. Versuchter Einbruch in Gaststätte – Laim

Am Mittwoch, 14.12.2022, gegen 03:40 Uhr, war ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München noch mit Arbeiten in der von ihm geführten Gaststätte beschäftigt. Er vernahm während dessen ein Geräusch aus dem Gastraum. Dort bemerkte er eine unbekannte Person, welche versuchte gewaltsam ein Fenster von außen zu öffnen. Der Täter bemerkte den Gaststätteninhaber und flüchtete, ohne ins Gebäude eingedrungen zu sein.

Der 39-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine verdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen versuchte der unbekannte Täter zunächst auf der rückwärtigen Gebäudeseite zwei Fenster aufzudrücken, was ihm nicht gelang.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur; dunkle Winterjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gotthardstraße, Zschokkestraße und Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1968. Wohnungseinbruch – Ottobrunn

Am Mittwoch, 14.12.2022, gegen 18:40 Uhr, stellte eine 57-Jährige mit Wohnsitz in Ottobrunn nach ihrer beruflich bedingten Abwesenheit fest, dass in ihrer Wohnung die Terrassentür offenstand und ein Schrank durchwühlt worden ist.

Sie verständigte sofort die Polizei. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnten allerdings keine verdächtigen Personen angetroffen werden. Nach ersten Ermittlungen hebelten der oder die unbekannten Täter die Terrassentür auf und suchten im Schrank nach Diebesgut. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lenbachallee, Kantstraße und Kleiststraße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1969. Versuchter Raub auf Lebensmittelgeschäft – Neuperlach

Am Dienstag, 13.12.2022, gegen 19:00 Uhr, betraten zwei junge Männer mit Sturmhauben über dem Gesicht ein Lebensmittelgeschäft in Neuperlach.

Einer der beiden Täter forderte von der 52-jährigen Kassiererin Geld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er mit einer Art Schlagstock auf den Kassentresen. Als sich ein 33-jähriger Kunde einmischte, sprühte ihm der zweite Täter mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Der 33-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant behandelt.

Als schließlich ein weiterer 34-jähriger Angestellter des Ladens hinzukam und die beiden Täter ebenfalls ansprach, verließen diese das Geschäft und flüchteten ohne Tatbeute in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 15-17 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, schlank; bekleidet mit schwarzem Jogginganzug, schwarzer Winterjacke mit rotem Muster auf der linken Brustseite, schwarze Handschuhe und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert

Täter 2:

Männlich, ca. 13-16 Jahre alt, ca. 160-165 cm groß, schlank; bekleidet mit hellgrauem Jogginganzug, türkisfarbener Winterjacke, schwarze Handschuhe und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karl-Marx-Ring und Peschelanger (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1970. Durchsuchungsaktion wegen Bestechung und Urkundsdelikten – Stadtgebiet und Landkreis München

Am Mittwoch, 14.12.2022 wurden durch Einsatzkräfte des PP München in den frühen Vormittagsstunden Durchsuchungsbeschlüsse in einem Ermittlungsverfahren wegen Bestechung, Bestechlichkeit, Hehlerei und diversen Urkundsdelikten vollzogen. Im Visier der Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München I stehen mehrere Betreiber von Zulassungsdiensten, deren Auftraggeber, sowie Angestellte einer technischen Prüforganisation in München.

Im Fokus steht u.a. ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München. Diesem gelang es über Jahre hinweg mit weiteren Personen, ein System zur Umgehung der Vorführpflicht bei den Zulassungsstellen zu entwickeln und so in großem Umfang amtlich ausgestellte Fahrzeugdokumente für kriminelle Zwecke zu erlangen. Hierbei wurde verschleiert, dass sich die zuzulassenden Fahrzeuge - deren Bandbreite von Luxusfahrzeugen über Modellreihen der gehobenen Kategorien bis zu mittelpreisigen Gebrauchtfahrzeugen reichte - zum überwiegenden Teil im Ausland befanden.

Der Durchsuchungsaktion an insgesamt zehn Objekten mit über sechzig eingesetzten Beamtinnen und Beamten gingen nahezu ein Jahr lang andauernde, äußerst umfangreiche Ermittlungen voraus. Diese wurden ursprünglich durch den gescheiterten Versuch der Kfz-Zulassung eines frisierten Pkw mit verfälschten Dokumenten bei der Zulassungsstelle München ausgelöst. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Stadt München verständigte damals die Polizei, da ihm Unstimmigkeiten bei den vorgelegten Dokumenten aufgefallen waren. Hierdurch, und ebenso aufgrund weiterer Auffälligkeiten bei Kfz-Zulassungen, konnte die systematische Umgehung von zulassungsrechtlichen Vorschriften zum Zwecke der Erlangung von Zulassungsbescheinigungen und Kennzeichen festgestellt werden.

Weitere, umfangreiche Ermittlungen des Kommissariats 51 (Kfz-Kriminalität), in Zusammenarbeit mit dem Kommissariat 73 (Amtsdelikte), gegen derzeit zwölf Beschuldigte dauern an. Darüber hinaus richtet sich der Vorwurf der Bestechlichkeit und Bestechung gegen weitere Beschuldigte, deren Anzahl bislang nicht abschließend benannt werden kann.

1971. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in Hotel – Feldmoching

Am Donnerstag, 15.12.2022, gegen 01:15 Uhr, stellte ein 31-jähriger Angestellter eines Hotels in Feldmoching eine Person im Erdgeschoss des Hotels fest, welche sich unberechtigt dort aufhielt. Diese führte einen Rollwagen mit sich, welcher Eigentum des Hotels war.

Beim Erblicken des 31-Jährigen flüchtete die Person aus einer Nebentür der Hotelanlage. Den Rollwagen ließ sie dabei zurück. Die durch den Angestellten sofort verständigte Polizei konnte im Umfeld einen 41-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München feststellen, welcher zugab, in das Hotel eingedrungen zu sein.

Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 41-Jährige eine Nebentür aufhebelte und sich so Zugang zum Hotel verschaffen konnte. Dadurch, dass der 41-Jährige auf frischer Tat ertappt worden ist, wurde nichts entwendet.

Nach erfolgter Anzeigenerstattung wurde der Tatverdächtige vor Ort entlassen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Einbruchs ermittelt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.