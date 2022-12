WEIßENBURG I.BAY.. (1506) In jüngster Vergangenheit brachen bislang unbekannte Täter in zwei Fällen in ein Teppichgeschäft in Weißenburg ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.



Der erste Fall ereignete sich im Zeitraum von 10.12.2022 (Samstag) bis 12.12.2022 (Montag). Unbekannte verschafften sich zwischen 16:15 Uhr und 08:30 Uhr durch Aufhebeln einer Tür Zugang zum Geschäft in der Augsburger Straße. Bei der Tat wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Im zweiten Fall drangen die Täter im Zeitraum von Dienstag (13.12.2022), 18:30 Uhr bis Mittwoch (14.12.2022), 08:40 Uhr, an gleicher Örtlichkeit gewaltsam in die Geschäftsräume ein und durchsuchten diese. Sie entwendeten Bargeld im hohen 4-stelligen Bereich und flüchteten.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 4500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die zu den Tatzeiten auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel