Schrobenhausen, 15.12.2022

Im Zeitraum von Dienstag, 13.12.2022 bis Mittwoch, 14.12.2022 ereigneten sich in Schrobenhausen zwei Einbrüche. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Im ersten Fall hebelte ein unbekannter Tatverdächtiger zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch 06.40 Uhr ein Fenster eines Bürogebäudes auf dem Betriebsgelände des Städt. Bauhof auf. In der Folge entwendete er aus den Büroräumen Bargeld in Höhe von 85 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Im zweiten Fall drang ein unbekannter Tatverdächtiger zwischen Dienstag, 22.00 Uhr und Mittwoch, 06.00 Uhr mit brachialer Gewalt über ein Fenster ins Bürogebäude einer Firma ein. Hier wurde Bargeld in niedriger 4-stelliger Höhe erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1 000 Euro.

Beide Tatörtlichkeiten befanden sich in der Bürgermeister-Götz-Straße.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.