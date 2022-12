MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Der Brand einer Wohnung beschäftigte am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Nachbar Rauch und Flammen in einem Mehrfamilienhaus im Marktredwitzer Stadtteil Brand und wählte den Notruf. Zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten zum Brandort in der Jahnstraße. Zwei Bewohnerinnen konnten das Gebäude selbstständig verlassen, ein Bewohner wurde von Kräften der Feuerwehr durch ein Fenster gerettet. Er erlitt vermutlich eine Rauchgasvergiftung und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Gebäudeschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.