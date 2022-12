NEUNKIRCHEN A.SAND. (1505) Am Donnerstagmorgen (15.12.2022) ereignete sich auf der B 14 nahe Neunkirchen am Sand (Lkrs. Nürnberger Land) ein schwerer Verkehrsunfall. Drei Personen wurden mittelschwer verletzt, eine Person verstarb noch an der Unfallstelle.



Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr um kurz nach 07:00 Uhr ein 56-jähriger Nissan-Fahrer mit seinem 18-jährigen Beifahrer die B 14 von Lauf kommend in Richtung Hersbruck. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 28-Jähriger mit einem VW Transporter die Bundesstraße von Hersbruck kommend in Richtung Lauf. Auf dem Beifahrersitz des Transporters befand sich ein ebenfalls 28 Jahre alter Mann.

Zwischen der Abzweigung nach Neunkirchen und der Abzweigung Bräunleinsberg geriet der Fahrer des Nissan mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Transporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge derart deformiert, dass der Nissan-Fahrer von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden musste. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die anderen drei Männer wurden durch den Zusammenstoß mittelschwer verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Neben Notarzt, Rettungsdienst und Kräften der umliegenden Feuerwehren war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die B 14 war während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr umgeleitet.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Lauf a.d. Pegnitz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.

Die Bergung der Fahrzeuge bzw. die Reinigung der Fahrbahn ist noch nicht abgeschlossen, sodass die Sperrung der B 14 in diesem Bereich bis auf Weiteres aufrechterhalten bleibt (Stand 12:00 Uhr).



