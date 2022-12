INGOLSTADT / ALTDORF. (1503) Nach dem Eishockey-Heimspiel des ERC Ingolstadt kam es am 09.12.2022 (Freitag) zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Fan des Ingolstädter Clubs schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte zwischenzeitlich einen dringend Tatverdächtigen ermitteln.



Gegen 22:00 Uhr war der 27-jährige Geschädigte nach Zeugenangaben auf dem südlichen Parkplatz der Saturn Arena zunächst mit einem Unbekannten in einen verbalen Streit geraten. Aus diesem Streit heraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge der 27-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt wurde.

Der in Ingolstadt lebende Industriemechaniker wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem er noch während der Nacht notoperiert werden musste. Derzeit befindet er sich in stabilem Zustand in intensivmedizinischer Behandlung.

Der Täter konnte unerkannt flüchten. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung wurde auch ein auf der Heimreise befindlicher Bus mit Anhängern der Gastmannschaft aus Nürnberg kontrolliert und die Personalien der Insassen erhoben.



Die Beamten der Kriminalpolizei Ingolstadt konnten zwischenzeitlich einen dringend Tatverdächtigen ermitteln. Hierbei handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Feucht, der der Fan-Gemeinschaft des gegnerischen Eishockeyclubs zuzuordnen ist.

Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt derzeit zu einem tödlichen Personenunfall im Bahnverkehr vom vergangenen Montag (12.12.2022). Ein junger Mann befand sich in offenbar suizidaler Absicht auf den Gleisen und wurde von einem Zug überrollt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Getöteten um den Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen dauern an.

