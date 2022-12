WEISMAIN, LKR. LICHTENFELS. Am Donnerstag gegen Mittag kam es auf der Staatsstraße zwischen Weismain und Stadelhofen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle.

Zur Mittagszeit fuhr eine 66-Jährige Weismainerin mit ihrem Mitsubishi auf der Staatsstraße 2191 von Weismain in Richtung Stadelhofen. An einer Abzweigung wollte sie auf die Kreisstraße Richtung Weiden abbiegen und übersah im Gegenverkehr den VW Golf eines 50-jährigen aus einem Ortsteil von Weismain. Es kam zu einem schweren Zusammenstoß. Die Feuerwehr musste den 50-jährigen Golf-Fahrer aus seinem Auto retten. Mit leichten Verletzungen wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 66-Jährige musste ebenfalls, jedoch schwer verletzt und nicht ansprechbar, durch die Feuerwehr befreit werden. Eine Reanimation zeigte keine Wirkung. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft Coburg beauftragte einen Gutachter, der die Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels bei den Ermittlungen unterstützte. Für Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Staatsstraße für mehrere Stunden gesperrt. Die beiden Fahrzeuge erlitten jeweils Totalschaden mit einer Gesamtschadenshöhe von zirka 16.000 Euro.