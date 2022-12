VÖHRINGEN. Heute kam es, gegen 11:30 Uhr, zu einer deutlich sichtbaren Rauchentwicklung aus dem Keller einer Doppelhaushälfte in der Beethovenstraße. Ursache hierfür war ein technischer Defekt einer dort stehenden Waschmaschine. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der 84-jährige Bewohner des betroffenen Hauses bereits in Sicherheit gebracht. Er wurde vorsorglich mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Schmorbrand konnte zeitnah durch die Feuerwehr Vöhringen gelöscht werden. Diese war mit 17 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 5.000 Euro.

