3261 – Einbruch in Einfamilienhaus

Finningen / Mörslingen – Am vergangenen Montag (12.12.2022) zwischen 11.20 und 20.30 Uhr, drang ein unbekannter Täter in ein Anwesen in der Goldbergstraße (im Bereich der 10er Hausnummern) ein, nachdem er zuvor ein Fenster eingeschlagen hatte. Im Haus selbst wurden alle Zimmer durchsucht und nach Beutegut durchsucht. Dem Täter fiel dabei Bargeld und Schmuck im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich in die Hände. Der von ihm angerichtete Sachschaden dürfte sich im unteren vierstelligen Eurobereich bewegen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Dillingen unter 09071/56-0

3262 - Brand in landwirtschaftlichem Betrieb

Dasing - Am gestrigen Dienstag, den 13.12.2022, kam es gegen 12:45 Uhr im Dasinger Ortsteil Rieden zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen. Der 58-jährige Eigentümer wurde durch aufmerksame Nachbarn über eine Rauchentwicklung in seinem Schweinestall informiert. Anschließend stellte dieser das in der Zwischendecke des Gebäudes entstandene Feuer fest und verständigte die Feuerwehr. Diese brachte den Brand zügig unter Kontrolle, sodass an der Stallung lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand. Es wurde niemand verletzt. Die im Stall befindlichen Schweine waren zu keiner Zeit in Gefahr, da sie durch den Landwirt selbst in den zugehörigen Auslauf verbracht werden konnten. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

3263 - Doppelter Fahndungserfolg

Donauwörth - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem Betrugsfall im Juni 2022, ergaben sich nun aktuelle Hinweise, dass sich die beiden Beschuldigten derzeit im Raum Donauwörth aufhalten könnten. Hieraufhin erfolgten von Ermittlungsbeamten der örtlichen Polizeiinspektion am 13.12.2022 mehrere Überprüfungen in Beherbergungsbetrieben und Hotels. In einer angrenzenden Wörnitzgemeinde konnte deren Aufenthaltsort schließlich ausfindig gemacht werden. Nachdem bekannt war, dass gegen den unter Alias-Personalien auftretenden 54-jährigen italienischen Beschuldigten u.a. drei offene Haftbefehle bestanden, konnte dieser am 13.12.2022 in seinem Hotelzimmer verhaftet und in die JVA Kaisheim eingeliefert werden. Da seine 40-jährige Begleiterin, die ebenfalls unter falschen Personalien auftrat, vor Ort keine Ausweisdokumente vorzeigen konnte, wurde sie zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Donauwörther Dienststelle verbracht. Hierbei stellten die Beamten fest, dass auch gegen die Frau zwei offene Haftbefehle sowie mehrere Fahndungsnotierungen vorlagen, woraufhin sie, getrennt von ihrem Begleiter, in die JVA Aichach eingeliefert wurde.