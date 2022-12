1965. Aktion von Klimaaktivisten – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 14.12.2022, kam es gegen 10:30 Uhr in München zu einer nicht angekündigten Aktion von drei Klimaaktivisten. Auf der Von-der-Tann-Straße gegenüber der Königinstraße/Altstadtringtunnel versuchten ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz und eine 20-Jährige mit Wohnsitz in München den fließenden Straßenverkehr zu blockieren. Eine 25-Jähriger mit Wohnsitz in Regensburg und Bezug zu den beiden anderen Aktivisten war ebenfalls vor Ort, beteiligte sich jedoch nicht unmittelbar an der Aktion.

Der 24-Jährige und die 20-Jährige überschütteten sich nach aktuellem Ermittlungsstand mit Kleister, brachten diesen großflächig auf die Straße auf und setzten sich auch auf die Fahrbahn.

Beide Personen wurden in der Folge von der Straße und anschließend zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeidienststelle 12 (Maxvorstadt) gebracht. Gegen beide wurde Anzeige aufgrund Nötigung erstattet. Seitens des Kriminalfachdezernates 4 wird zusätzlich derzeit ein Verstoß gegen die von der Landeshauptstadt München ausgesprochene Allgemeinverfügung geprüft.

Insgesamt waren mehr als 30 Polizeibeamtinnen- und Polizeibeamte im Einsatz.