1961. Zwei Fälle von Trickbetrug durch angebliche Polizeibeamte – Schwabing und Neuhausen

Fall 1:

Am Dienstag, 13.12.2022, gegen 11:00 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München in Schwabing vor ihrer Wohnungstür von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Im weiteren Gespräch erzählten die beiden Männer der über 80-Jährigen, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei und gelangten so mit ihr in die Wohnung.

Während einer der beiden Täter die Seniorin ablenkte, entwendete der zweite Täter mehrere Hundert Euro Bargeld aus einem Schrank. Kurze Zeit später verließen beide Täter die Wohnung. Daraufhin bemerkte die über 80-Jährige den Diebstahl und verständigte den Notruf der Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Fall 2:

Ebenfalls am Dienstag, 13.12.2022, gegen 15:00 Uhr, fingen zwei unbekannte Männer eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München vor ihrem Wohnanwesen in Neuhausen ab und gaben sich als Polizeibeamte aus. Auch hier gelangten sie unter dem Vorwand eines vorangegangenen Einbruchs im selben Gebäude bzw. in der Nachbarschaft in die Wohnung.

Während die Seniorin zunächst mit einem Täter in die Wohnung ging, blieb der zweite Täter vor der Tür. Nachdem sie kurzzeitig durch den Täter an der Tür abgelenkt war, entdeckte sie seinen Komplizen dabei wie er ihre Sachen durchwühlte. Aus diesem Grund sprach sie beide Täter an, die daraufhin das Anwesen verließen.

Bei der Überprüfung ihrer Wohnung stellte die Seniorin fest, dass Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet wurde. Da sie den Vorfall erst einige Stunden später bei der Polizei meldete, wurde auf eine Fahndung nach den beiden Tätern verzichtet.

Das Kommissariat 65 (Trickbetrug) hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden in beiden Fällen wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, stammt evtl. aus Osteuropa, kräftige Statur, braune, kurze Haare; dunkle Bekleidung

Täter 2:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, stammt evtl. aus Osteuropa, schlanke Statur, braune, kurze Haare; dunkle Bekleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Nordfriedhof, Berliner Straße, Ungerer Straße und Schinkelstraße (Schwabing) und im Bereich der Leonrodstraße, Dachauer Straße, Maria-Luiko-Straße und Pfänderstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.