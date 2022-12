Lkrs. Erding, 13.12.2022

Am Donnerstag, den 08.12.2022, durfte die Kriminalpolizeiinspektion Erding einen couragierten Taxifahrer aus dem Landkreis Erding und dessen Lebensgefährtin mit einer Geldzuwendung belohnen. Die Beiden leisteten durch ihre Hinweismitteilung einen erheblichen Beitrag zur Festnahme zweier „Falscher Polizeibeamter“.

Der Taxifahrer erhielt im Februar dieses Jahres telefonisch den Auftrag, ein älteres Ehepaar aus dem südlichen Landkreis Erding von deren Wohnort zu einer Münchener Bank zu fahren. Den beiden Geschädigten war zuvor bei einem Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten vorgegaukelt worden, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei, bei welchem die flüchtigen Täter am Tatort einen Zettel mit der Adresse des Ehepaars verloren hätten. Deshalb sei mit einem Einbruch bei den Geschädigten zu rechnen und sämtliche Wertgegenstände müssten von der Polizei in Sicherheit gebracht werden. Da dem beauftragten Taxifahrer der Anruf sowie das Verhalten seiner beiden Fahrgäste „seltsam“ vorkam, verständigte er in Absprache mit seiner Lebensgefährtin die Polizei. Durch das schnelle Handeln der beiden Zeugen und die sofort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen konnten schließlich zwei Tatverdächtige festgenommen und die Übergabe von mehreren Kilogramm Gold aus dem Besitz der Geschädigten verhindert werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass die beiden Tatverdächtigen zuvor bereits mehrere Abholungen bei Opfern von Callcenter-Betrugsdelikten durchführten. So konnte bei einem der Tatverdächtigen u. a. eine fünfstellige Summe Bargeld aus einer vorherigen Abholung sichergestellt werden. Beide Tatverdächtige befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Geldzuwendung wurde dem Taxifahrer und dessen Lebensgefährtin durch den Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Erding, Kriminaldirektor Weber, sowie der Leiterin des für Callcenter-Betrugsdelikte zuständigen Kommissariats für Vermögens- und Wirtschaftskriminalität, Erste Kriminalhauptkommissarin Ortanderl, überreicht. Im Rahmen der Übergabe wurde dem Paar nochmals für die erwiesene Zivilcourage gedankt.

In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die verschiedenen Trickarten des Phänomens Callcenter-Betrug hingewiesen. Denn trotz zahlreiche Präventionskampagnen gelingt es dreisten Betrügern immer wieder vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Im Vorliegenden Fall konnte dies glücklicherweise durch die schnelle Reaktion der beiden aufmerksamen Zeugen verhindert werden.